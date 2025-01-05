Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Начальник службы охраны президента Южной Кореи Пак Чон Чжун разрешил подчиненным применять при необходимости огнестрельное оружие во время противостояния со следователями 3 января, когда они пытались арестовать президента Юн Сок Ёля.
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