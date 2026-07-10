Лукашенко подписал указ об упрощении получения ВНЖ с Россией

Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении получения вида на жительство. ВНЖ можно будет оформить на основании гражданства одной из стран Союзного государства, а срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание сократится с 3 до 2 месяцев.