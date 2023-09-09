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Женя Львовская станет творческим гостем финала национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023

Женя Львовская станет творческим гостем финала национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023

Женя Львовская станет творческим гостем финала национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023 Мила Якобссон14 сентября 2023 года в легендарном Доме творчества писателей Переделкино пройдет сольное выступление автора-исполнителя Жени Львовской.

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