Женя Львовская станет творческим гостем финала национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023 Мила Якобссон14 сентября 2023 года в легендарном Доме творчества писателей Переделкино пройдет сольное выступление автора-исполнителя Жени Львовской.
Женя Львовская станет творческим гостем финала национальной архитектурной премии АРХИWOOD 2023 Мила Якобссон14 сентября 2023 года в легендарном Доме творчества писателей Переделкино пройдет сольное выступление автора-исполнителя Жени Львовской.
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