Фото: Zuma\TASS Текст: Дмитрий Бавырин2 дня назад 247 прочитали Нападение ВСУ на Курскую область воодушевило русофобов в Республиканской партии США, которые теперь призывают посадить американских ветеранов за штурвалы F-16 и поддержать тем самым авантюру киевского режима.