Фото: Zuma\TASS Текст: Дмитрий Бавырин2 дня назад 247 прочитали Нападение ВСУ на Курскую область воодушевило русофобов в Республиканской партии США, которые теперь призывают посадить американских ветеранов за штурвалы F-16 и поддержать тем самым авантюру киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Такого "не было за всю историю СВО": Вторжение в Курск превращается в катастрофу. Потери рекордные. Техника полыхает
- "Марш-бросок" Лукашенко закончит СВО. Гениальный ход Путина, о котором никто не догадался - на границе появилась элитная группировка
- «Замочили всех». Белоусов начал всерьез мстить за Курскую область: «Искандеры» уничтожили командующих операцией «Суджа»
Свежие комментарии