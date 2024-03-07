УП: ирландские протестующие блокируют строительство жилья для украинских беженцев

В Ирландии суд вторую неделю рассматривает жалобу местного застройщика, который по заказу правительства строит жилье для принятия почти тысячи беженцев из Украины.
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