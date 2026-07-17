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Газета.ру

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Лантратова решила направить в ООН и МККК материалы о ситуации в Дружковке в ДНР

Лантратова решила направить в ООН и МККК материалы о ситуации в Дружковке в ДНР

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила в своем канале на платформе "Макс", что намерена обратиться в Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международный Комитет Красного Креста (МККК) на фоне опубликования кадров о ситуации в Дружковке в Донецкой народной республике (ДНР).

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