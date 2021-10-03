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Подростка госпитализировали после смертельного ДТП с двумя авто на Просвещения

Виновник аварии в Выборгском районе Петербурга скрылся с места происшествия. Вечером 2 октября в Выборгском районе Петербурга на пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения погиб 41-летний местный житель, попав под колеса иномарки.

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