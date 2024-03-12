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Samsung и SK Hynix приостановили продажи подержанного оборудования из-за возможных санкций США

Samsung и SK Hynix приостановили продажи подержанного оборудования из-за возможных санкций США

Производитель микросхем Samsung Electronics и южнокорейская SK Hynix прекратили продавать бывшее в употреблении оборудование для производства микросхем, опасаясь нарушения экспортного контроля США в отношении Китая и западных санкций в отношении России, о чем сообщила газета Financial Times.

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