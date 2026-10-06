Реконструкцию сквера на улице Крюкова в Серпухове завершат в этом году

В Серпухове продолжается благоустройство сквера возле воинского мемориала на улице Крюкова. Об этом рассказала председатель городского комитета по благоустройству Анастасия Суворкина.
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