Собянин: Москва — лидер по числу способов оплаты проезда в городском транспорте

Карта также используется для оплаты в Московском зоопарке С 2013 года пассажиры общественного транспорта Москвы приобрели 52 миллиона карт «Тройка», по которым было совершено почти 20 миллиардов поездок, сообщил мэр Сергей Собянин.
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