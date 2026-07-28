Чувашия провела 94 бесплатных киносеанса под открытым небом

С начала лета в Чувашии прошло 94 киносеанса под открытым небом на 26 площадках в 11 округах. Проект "Яркое лето Чувашии", инициированный главой региона Олегом Николаевым, привлек более 7 тысяч зрителей и получил положительные отзывы жителей.
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