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Царьград

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Чувашия провела 94 бесплатных киносеанса под открытым небом

Чувашия провела 94 бесплатных киносеанса под открытым небом

С начала лета в Чувашии прошло 94 киносеанса под открытым небом на 26 площадках в 11 округах. Проект "Яркое лето Чувашии", инициированный главой региона Олегом Николаевым, привлек более 7 тысяч зрителей и получил положительные отзывы жителей.

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