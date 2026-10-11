Toyota bZ3X: как китайский электрокроссовер за 1,5 млн рублей покорил миллионные продажи за полтора года

В Китае электромобили уже давно не новость, но Toyota bZ3X, или как его называют местные — Platinum 3X, сумел выделиться среди конкурентов.
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