В Ростове приведут в порядок единственный памятник, оставшийся с дореволюционной эпохи

Городские власти ищут подрядчика для ремонта Александровской колонны.В Ростове-на-Дону запланировано проведение ремонта самого старого памятника на территории города – речь идёт об Александровской колонне.
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