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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Портленд» назначил бывшего руководителя аналитики «Далласа» директором по баскетбольным инновациям

« Портленд » провел два кадровых назначения перед сезоном-2026/27. Как сообщает инсайдер Майкл Скотто, «Трэйл Блэйзерс» назначили Джеймса Брокато директором по баскетбольным инновациям, а Амир Баххур стал новым главным тренером «Рип Сити Ремикс» – фарм-клуба команды в G-лиге.

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