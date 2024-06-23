Удар ВСУ по Севастополю 23 июня 2024: что об этом известно

23 июня 2024 года боевики ВСУ нанесли удар по Севастополю. Рассказываем, что о нем известно. В результате атаки украинских боевиков на Севастополь 23 июня 2024 года пострадали 22 человека, двое мирных жителей погибли, среди них двухлетний ребенок.