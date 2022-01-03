Люди знают, насколько «улетит в космос» цена на квартиры в 2022 году

Интернетовская публика не верит «говорящим головам» и дает свои жуткие прогнозы рынка недвижимости Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги (НКР)» предупреждает россиян, что жилье в новом году будет дорожать, хоть и не так быстро, как в минувшем.