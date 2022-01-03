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Люди знают, насколько «улетит в космос» цена на квартиры в 2022 году

Люди знают, насколько «улетит в космос» цена на квартиры в 2022 году

Интернетовская публика не верит «говорящим головам» и дает свои жуткие прогнозы рынка недвижимости Агентство «Национальные Кредитные Рейтинги (НКР)» предупреждает россиян, что жилье в новом году будет дорожать, хоть и не так быстро, как в минувшем.

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