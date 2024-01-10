Власти Петербурга объявили, что полностью решили проблему обманутых дольщиков

Власти Петербурга объявили, что проблема обманутых дольщиков в городе полностью закрыта. В эксплуатацию был введен последний проблемный объект — четвертый корпус жилого комплекса «Ломоносов» в Петродворцовом районе.
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