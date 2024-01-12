Австрия разрешила провести выборы президента России

Посольство России в Вене сообщило, что МИД Австрии разрешил провести на территории российских дипломатических представительств в Вене и Зальцбурге выборы президента Российской Федерации, запланированные на март этого года.
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