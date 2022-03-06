В Европе "просят на выход" великих русских дирижёров и оперных певиц

Никогда ещё «лучшие люди России» не демонстрировали таких феерических запасов «Этодругина» в своих аптечках! Ведь что они провозглашали годами? Взять хотя бы Дудя, который сегодня встрепенулся и стал писать, что надо почаще высказывать начальству свою личное мнение, даже если оно не совпадает ни с государственной позицией, ни с точкой зрения начальника, потому что, как он выразился, «достоинство — оно как пресс, его надо тренировать каждый день».
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