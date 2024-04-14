Детали удара Ирана по Израилю

NYT: Иран выпустил в направлении Израиля 185 беспилотников и 36 крылатых ракет Удары по Израилю велись с территорий Ирана, Ирака, Сирии и Йемена; Тегеран запустил почти 200 дронов и десятки крылатых ракет, а также ракеты «воздух-воздух».