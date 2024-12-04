Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Зареченская
    Опять наши министры высветились вместе с Мишустиным. То отклонили запрет на ввоз семей мигрантов, а теперь отклонили ...Враг внутри: за ч...
  • Ванька Жуков
    Свои первые наворованные миллионы Березовский направил на скупку СМИ, Первого канала, Коммерсанта, Огонька. "Из искры...Враг внутри: за ч...
  • Ванька Жуков
    "Мы дали вам Бога, дадим и Царя" написано у Солженицына в "200 лет вместе. И дают периодически, того же Зеленского, П...Враг внутри: за ч...

Украинцы, проверьте, есть ли тут ваши родственники! Список пленных ВСУ, которых Киев отбраковал как «второй сорт»

Украинцы, проверьте, есть ли тут ваши родственники! Список пленных ВСУ, которых Киев отбраковал как «второй сорт»

Политнавигатор Россия готова передать на обмен более 600 украинских военнопленных, однако Киев отказывается их забирать, поскольку они не иностранные наёмники, не нацистская «элита», а обычные мобилизованные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх