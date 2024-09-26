В Смоленск прибыли телевизионные ведущие Борис Корчевников и Анна Шафран

Звезды принимают участие в работе уникального Форума «Русский мир против нацизма» Известные телерадиоведущие и общественные деятели Борис Корчевников и Анна Шафран прибыли в Смоленск для участия в форуме «Русский мир против нацизма».
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