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Царьград

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Русским журналистам серьёзно ограничили передвижения по США

Русским журналистам серьёзно ограничили передвижения по США

Журналистам из пула главы МИД Сергея Лаврова дали визу при условии не выезжать от центра Нью-Йорка.Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН.

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