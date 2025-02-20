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Петербургский дневник

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Трамп: Россия контролирует значительные территории на Украине

Трамп: Россия контролирует значительные территории на Украине

У РФ есть «козыри» в переговорах У России есть преимущество в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, так как она контролирует значительную часть территорий, сообщил в среду журналистам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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