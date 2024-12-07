Россия расширила перечень государств, граждане которых могут въезжать в РФ по упрощенной визе

Из списка исключили Андорру и Сербию Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня государств, граждане которых могут въезжать в нашу страну по упрощенной электронной визе.
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