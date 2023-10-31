Украинские солдаты грозятся убить друг друга под Соледаром

Украинские солдаты начали оскорблять друг друга и угрожать по радиообмену убийством. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг.
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