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Украинские солдаты грозятся убить друг друга под Соледаром

Украинские солдаты грозятся убить друг друга под Соледаром

Украинские солдаты начали оскорблять друг друга и угрожать по радиообмену убийством. Об этом ТАСС сообщил начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным Варяг.

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