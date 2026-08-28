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Вести Севастополь

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В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА: повреждены жилой дом, детский сад и автомобили

В Севастополе ликвидируют последствия ночной атаки БПЛА: повреждены жилой дом, детский сад и автомобили

Пострадала многоэтажка на улице Героев Подводников, а также два корпуса дошкольного учреждения.Этой ночью в Севастополе противник атаковал гражданскую инфраструктуру.

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