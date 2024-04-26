Журналистка Моррис не исключила, что скоро вместе с ВСУ будут воевать европейцы

Американская журналистка Натали Моррис заявила, что из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) следующим шагом станет введение европейских войск на территорию республики, которые будут сражаться вместе с остатками армии.
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