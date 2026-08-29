Бакчачы бәрәңгене берьюлы җыеп бетермәскә киңәш итте

Зур булмаган дача хуҗаларына, ботаклары әле яшел булса, бәрәңгене тулысынча җыярга кирәкми. Сайлап җыю бәрәңгегә масса җыюны дәвам итәргә мөмкинлек бирәчәк, дип сөйләгән Бакчачылар берлеге рәисе Андрей Туманов «Радио 1» сайтына.
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