Артур Парфенчиков поздравил жителей республики с Днем народного единства

Глава Карелии написал на своей странице в соцсети, что праздник приобретает для нас все большее значение Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал поздравление с Днем народного единства на своей странице в соцсети.
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