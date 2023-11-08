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Франция выделит еще 200 млн евро для фонда поддержки Украины

Париж собирается выделить еще 200 миллионов евро для фонда поддержки Украины, чтобы Киев мог продолжать закупки французских вооружений, сообщили в France-Presse со ссылкой на главу Минобороны Франции Себастьяна Лекорню.

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