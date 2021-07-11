Россияне снизили долю покупок в интернете по картам на 26%

Доля покупок в интернете, оплаченных картами, в России в первом полугодии снизилась до 40%. За аналогичный периода прошлого года этот показатель составил 66%, 2019 года — 32%, сообщает ТАССсо ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".
Доля покупок в интернете, оплаченных картами, в России в первом полугодии снизилась до 40%. За аналогичный периода прошлого года этот показатель составил 66%, 2019 года — 32%, сообщает ТАССсо ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".
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