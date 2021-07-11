Газета.ru

5 872 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Демочкин
    Чуть что в ЕСПЧ пишут, а сами посылают ЕСПЧ его куда подальше.В МИД прокомменти...
  • Vlad Kol
    лавину исков ...В МИД прокомменти...
  • Георгий Михалев
    Все правильно. В кандалы его и на каторгу.Директор фонда сп...

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам на 26%

Россияне снизили долю покупок в интернете по картам на 26%

Доля покупок в интернете, оплаченных картами, в России в первом полугодии снизилась до 40%. За аналогичный периода прошлого года этот показатель составил 66%, 2019 года — 32%, сообщает ТАССсо ссылкой на исследование банка "Русский стандарт".

Вернуться к статье
11
Обсудить
Андрей Валеев
и ещё снизят !потому что это просто свинство когда нужно полностью засвечивать все данные карты неизвестно кому!!!

Картина дня

наверх