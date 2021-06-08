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Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил

Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил

Продукция Coca-cola и Nestle должна быть запрещена: Онищенко пояснил Владислав КузнецовГеннадий Онищенко, некогда бывший санитарный врач РФ заявил о необходимости запретить продукцию таких производителей продуктов, как: Nestle, Coca-cola и Mars.

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