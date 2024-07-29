Сийярто: во время миротворческой миссии Орбан представлял Венгрию, а не Евросоюз

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что польская дипломатия тонет в болоте лжи и «в 1001 раз» повторил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе поездок в Россию и Китай представлял свою страну, а не ЕС.