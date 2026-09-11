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Роналду чудовищно подвел всю команду: приказал партнеру выйти из стенки и подарил сопернику гол

Роналду чудовищно подвел всю команду: приказал партнеру выйти из стенки и подарил сопернику гол

Ужасная ошибка!«Аль-Наср» в шестом туре саудовской Про-лиги обыграл «Абху» (2:1). Криштиану Роналду забил первый мяч в игре, который стал для португальца уже 979-м результативным ударом в карьере.

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