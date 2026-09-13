Поисковики заявили об отсутствии мистики в исчезновении семьи Усольцевых

В деле об исчезновении семьи Усольцевых, которые пропали почти год назад в лесу в Красноярском крае, нет мистики.
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Задрали вы усольцевыми целую страну. Можно подумать, что они единственные пропали а тайге. Событие сопоставимое с Тунгусским метеоритом! Никогда не было и вот опять!