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Газета.ру

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"Иванушки International" не смогли вспомнить отказ от работы с Сергеем Жуковым

"Иванушки International" не смогли вспомнить отказ от работы с Сергеем Жуковым

Участники группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко не смогли вспомнить, что отказались записывать совместный трек с лидером «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым, сообщает «Муз-ТВ».

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