Юрист Чирикова: при повреждении заказа курьером можно требовать компенсацию

Покупатель по закону вправе потребовать замену, ремонт, уценку или возврат денег, если заказ повредили при доставке, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.
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