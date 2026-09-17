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RT Russia

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Юрист Чирикова: при повреждении заказа курьером можно требовать компенсацию

Юрист Чирикова: при повреждении заказа курьером можно требовать компенсацию

Покупатель по закону вправе потребовать замену, ремонт, уценку или возврат денег, если заказ повредили при доставке, рассказала в беседе с RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им.

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