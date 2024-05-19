Петербургские ученые смоделировали сценарии появления незамерзающих участков в вечной мерзлоте Антарктиды

Это исследование поможет в прогнозировании изменений земной коры Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета смоделировали четыре варианта сценария возможного появления таликов – участков незамерзающей породы в вечной мерзлоте Антарктиды, пишет ТАСС.
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