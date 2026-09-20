Запах кофе может снижать тревогу и помогать расслабиться, пишет daily.afisha. Новое исследование показало, что пять минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижали у участников эксперимента тревогу, усталость и внутреннее напряжение, а также меняли электрическую активность мозга.