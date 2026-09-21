Саудовская Аравия 15 часов подряд бомбит позиции хуситов в Йемене

Более 130 ракет и артиллерийских снарядов, по данным телеканала Al Masirah, были выпущены саудовскими силами по населенным пунктам провинции Саада за последние 15 часов.
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