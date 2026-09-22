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Царьград

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Армения и Китай подписали договор об автомобильных перевозках

Армения и Китай подписали договор об автомобильных перевозках

Армения и Китай подписали соглашение о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов, которое после двух лет обсуждений создаёт правовую основу для укрепления торгово-экономического взаимодействия между странами.

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