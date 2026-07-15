БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась

Украина готовит заказные убийства москвичей дронами – первая попытка сорвалась Иллюстрация: Блокнот Украинские спецслужбы по-прежнему довольно вольготно чувствуют себя в Москве, забрасывают к нам свою агентуру (которую регулярно ловят наши силовики, но эти агенты «одноразовые», их не жалко).

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