В Петербурге создадут центры раннего физического развития детей

Заниматься в них смогут за счет бюджета те, кому исполнилось два года Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 19 марта, приняли в третьем чтении инициативу о создании Центры раннего физического развития детей.
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