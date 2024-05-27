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Форвард «Далласа» Хинтц, вероятно, сыграет в 3-м матче с «Эдмонтоном». Он пропустил 4 игры из-за травмы

Форвард «Далласа» пропустил последние 4 игры в текущем плей-офф НХЛ из-за травмы верхней части тела. По словам главного тренера «Старс» Питера Дебура, 27-летний финн отправится на выездные матчи с «Ойлерс» и, скорее всего, примет участие в 3-й игре.

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