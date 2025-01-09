Радиоудар по врагу: невидимые воины спасают сотни жизней наших бойцов в боях от Курахово до Часов Яра (ВИДЕО)

Невидимые воины спасают сотни жизней наших бойцов в боях от Курахово до Часов Яра. Итоги боевой работы наших товарищей из подразделения РЭБ за год: более 15000 Дронов, десятки тяжелых бомберов «Баба Яга», 5 БПЛА самолетного типа и несколько сотен спасённых жизней.