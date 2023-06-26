Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду «Ленкома» Митрошину

Актриса "Ленкома" Алена Митрошина пострадала из-за неаккуратного вождения несовершеннолетнего.Не зря жители столицы и других крупных городов уже несколько лет обивают пороги городских администрация из-за повсеместного засилья электросамокатов.
Актриса "Ленкома" Алена Митрошина пострадала из-за неаккуратного вождения несовершеннолетнего.Не зря жители столицы и других крупных городов уже несколько лет обивают пороги городских администрация из-за повсеместного засилья электросамокатов.
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