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Спектакль «Мужчина на все руки»

Спектакль «Мужчина на все руки»

Разъярённая любовница спешит сообщить законной жене возлюбленного об их тайных отношениях. Казалось, что для главного героя всё потеряно, но в самый неожиданный и подходящий для этого момент в дверь стучится добродушный сотрудник благотворительной организации, готовый прийти на помощь каждому нуждающемуся.

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