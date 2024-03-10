Спектакль «Мужчина на все руки»

Разъярённая любовница спешит сообщить законной жене возлюбленного об их тайных отношениях. Казалось, что для главного героя всё потеряно, но в самый неожиданный и подходящий для этого момент в дверь стучится добродушный сотрудник благотворительной организации, готовый прийти на помощь каждому нуждающемуся.