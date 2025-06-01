Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы почтовой связи доставили партию писем военным, выполняющим задачи на СВО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты фельдъегерской-почтовой связи Восточной группировки доставили почтовые отправления военным, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

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