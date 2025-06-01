Бойцы почтовой связи доставили партию писем военным, выполняющим задачи на СВО

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты фельдъегерской-почтовой связи Восточной группировки доставили почтовые отправления военным, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии