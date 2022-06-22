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Валютные ограничения и отрицательные ставки — не способ заработка, а призыв «поменять паттерны поведения». Глава «Тинкофф банка» — о том, что делать с валютой

Валютные ограничения и отрицательные ставки — не способ заработка, а призыв «поменять паттерны поведения». Глава «Тинкофф банка» — о том, что делать с валютой

Станислав Близнюк, председатель правления «Тинькофф банка», в своей колонке на сайте «Ведомостей» рассказал о том, что происходит на валютном рынке России и рассказал, что делать с валютой, если она — так уж вышло — лежит на счету в банке.

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